Счастливые лица. Лионель Месси поделился трогательным семейным фото с отдыха

11 июля, 16:33
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Лионель Месси с семьей (Фото:instagram.com/leomessi)

Лионель Месси с семьей (Фото:instagram.com/leomessi)

Аргентинский нападающий Лионель Месси проводит отпуск вместе со своей семьей.

Звездный нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором показал свой отдых.

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Месси вместе со своей любимой Антонеллой Роккуццо и детьми насладились отдыхом в бассейне.

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На второй фотографии Лео вместе с супругой запечатлены на фоне красивого пейзажа.

«Всегда так», — написал Месси.

Напомним, Лео и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года. Пара воспитывает троих детей: Тьяго, Матео и Чиро.

Отметим, Месси со своей возлюбленной похвастались милыми снимками с пляжа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси

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