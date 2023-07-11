Счастливые лица. Лионель Месси поделился трогательным семейным фото с отдыха 11 июля, 16:33 Лионель Месси с семьей (Фото:instagram.com/leomessi)

Аргентинский нападающий Лионель Месси проводит отпуск вместе со своей семьей.

Звездный нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором показал свой отдых.

Месси вместе со своей любимой Антонеллой Роккуццо и детьми насладились отдыхом в бассейне.

Видео дня

На второй фотографии Лео вместе с супругой запечатлены на фоне красивого пейзажа.

«Всегда так», — написал Месси.

Напомним, Лео и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года. Пара воспитывает троих детей: Тьяго, Матео и Чиро.



Отметим, Месси со своей возлюбленной похвастались милыми снимками с пляжа.