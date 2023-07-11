Счастливые лица. Лионель Месси поделился трогательным семейным фото с отдыха
Лионель Месси с семьей (Фото:instagram.com/leomessi)
Аргентинский нападающий Лионель Месси проводит отпуск вместе со своей семьей.
Звездный нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором показал свой отдых.
Месси вместе со своей любимой Антонеллой Роккуццо и детьми насладились отдыхом в бассейне.
На второй фотографии Лео вместе с супругой запечатлены на фоне красивого пейзажа.
«Всегда так», — написал Месси.
Напомним, Лео и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года. Пара воспитывает троих детей: Тьяго, Матео и Чиро.
Отметим, Месси со своей возлюбленной похвастались милыми снимками с пляжа.