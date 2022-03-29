«Это не стало бы и шагом назад». Президент Барселоны рассказал о возможном возвращении Месси 29 марта, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Лионель Месси покинул Барселону в 2021 году (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал о возможном возвращении легенды клуба Лионеля Месси, который выступает за ПСЖ.

Лапорта рассказал, что хотел бы пригласить Месси на открытие нового Камп Ноу, поскольку Барселона — это дом Лионеля, однако о возвращении его в клуб в качестве игрока пока речь не идет, сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1.



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«Я не получал никакого сообщения от Лео или его окружения по поводу возвращения в Барсу. Сейчас мы не рассматриваем его возвращение. Мы строим молодую команду, которая начинает удачно выступать.

Лео есть Лео, он лучший игрок мира, но не думаем о его возвращении. Но это не стало бы шагом назад", — сказал Лапорта.

Действующий контракт Месси с ПСЖ, в который он перешел в июле 2021 года, рассчитан до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что Месси после ухода из ПСЖ может продолжить карьеру в Интер Майами, которым владеет легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм.



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