«Это не стало бы и шагом назад». Президент Барселоны рассказал о возможном возвращении Месси

29 марта, 19:50
Цей матеріал також доступний українською
Лионель Месси покинул Барселону в 2021 году (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Лионель Месси покинул Барселону в 2021 году (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал о возможном возвращении легенды клуба Лионеля Месси, который выступает за ПСЖ.

Лапорта рассказал, что хотел бы пригласить Месси на открытие нового Камп Ноу, поскольку Барселона — это дом Лионеля, однако о возвращении его в клуб в качестве игрока пока речь не идет, сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1.

Видео дня

«Я не получал никакого сообщения от Лео или его окружения по поводу возвращения в Барсу. Сейчас мы не рассматриваем его возвращение. Мы строим молодую команду, которая начинает удачно выступать.

Лео есть Лео, он лучший игрок мира, но не думаем о его возвращении. Но это не стало бы шагом назад", — сказал Лапорта.

Читайте также:
Украинские дети-беженцы посетили тренировку Барселоны и познакомились со звездами клуба — фото

Действующий контракт Месси с ПСЖ, в который он перешел в июле 2021 года, рассчитан до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что Месси после ухода из ПСЖ может продолжить карьеру в Интер Майами, которым владеет легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Барселона ПСЖ (Paris SG) Трансферы Лионель Месси

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ