Месси впервые забил за ПСЖ после победы на ЧМ-2022 — видео 12 января, 09:33 Месси помог ПСЖ победить (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Форвард ПСЖ впервые Лионель Месси успешно вернулся в клуб после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу-2022.

Матч чемпионата Франции ПСЖ — Анже стал первым для Месси после победы ЧМ-2022.

Возвращение аргентинца в клубный футбол оказалось результативным. На 72-й минуте Месси завершил комбинацию точным ударом с близкого расстояния, удвоив преимущество ПСЖ.

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Матч в итоге завершился победой ПСЖ со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси признали лучшим спортсменом в 2022 году по версии Международной ассоциации спортивной печати (AIPS).