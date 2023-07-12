«Бог подскажет»: Месси сделал заявление о завершении карьеры в сборной Аргентины 12 июля, 16:41 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что вскоре завершит карьеру в национальной команде.

36-летний футболист склонен к тому, что в ближайшем будущем перестанет выступать за сборную Аргентины.

«Это случится в момент, когда это должно будет произойти. За последнее время я добился всего, так что теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет нужный момент, чтобы уйти.

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Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает.

Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена. Нам повезло выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время наслаждаться, — сказал Месси в интервью TV Publica.

Напомним, по окончанию сезона аргентинец объявил о своем уходе из ПСЖ. В ближайшее время должен состояться официальное представление игрока в Интер Майами.

Ранее сообщалось, что Месси сделал заявление касательно своего перехода в MLS.