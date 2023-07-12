«Бог подскажет»: Месси сделал заявление о завершении карьеры в сборной Аргентины

12 июля, 16:41
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что вскоре завершит карьеру в национальной команде.

36-летний футболист склонен к тому, что в ближайшем будущем перестанет выступать за сборную Аргентины.

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«Это случится в момент, когда это должно будет произойти. За последнее время я добился всего, так что теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет нужный момент, чтобы уйти.

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Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает.

Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена. Нам повезло выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время наслаждаться, — сказал Месси в интервью TV Publica.

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Напомним, по окончанию сезона аргентинец объявил о своем уходе из ПСЖ. В ближайшее время должен состояться официальное представление игрока в Интер Майами.

Ранее сообщалось, что Месси сделал заявление касательно своего перехода в MLS.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси Сборная Аргентины

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