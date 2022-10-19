Популярный портал спрогнозировал победителя Золотого мяча-2023 19 октября, 17:01 У Месси уже есть семь Золотых мячей (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Портал Goal сделал прогноз относительно победителя Золотого мяча в 2023 году.

По версии Goal, обладателем Золотого мяча в 2023 году станет форвард ПСЖ Лионель Месси, у которого уже есть семь наград лучшему футболисту мира.

В тройку лидеров попали два других представителя ПСЖ — Неймар и Килиан Мбаппе.

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Четвертое и пятое место заняли форвард Манчестер Cити Эрлинг Холанд и нападающий Барселоны Роберт Левандовский.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч-2023 по версии Goal:

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Неймар (ПСЖ)

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

5. Роберт Левадовский (Барселона)

6. Винисиус Жуниор (Реал)

7. Кевин де Брюйне (Ман Сити)

8. Карим Бензема (Реал)

9. Мохаммед Салах (Ливерпуль)

10. Фил Фоден (Манчестер Сити)

11. Гарри Кейн (Тоттенхэм)

12. Джамал Мусиала (Бавария)

13. Габриэл Жезус (Арсенал)

14. Садио Мане (Бавария)

15. Хвича Кварацхелия (Наполи)

16. Лерой Сане (Бавария)

17. Рафаэл Леау (Милан)

18. Коди Гакпо (ПСВ)

19. Федерико Вальверде (Реал)

20. Джуд Беллингем (Боруссия Д)

Ранее сообщалось, что обладателем Золотого мяча-2022 стал форвард Реала Карим Бензема.