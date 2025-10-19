Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярки и впервые выиграл Золотую бутсу МЛС — видео

19 октября, 09:51
Месси трижды забил Нэшвиллу (Фото: Steve Roberts-Imagn Images)

Форвард Интер Майами Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС.

В заключительном поединке основной части сезона против Нэшвилла легендарный аргентинец оформил хет-трик, а также сделал результативную передачу. Интер Майами одержал выездную победу со счетом 5:2.

Месси завершил регулярку с 29 голами в 28 матчах. Форвард Интер Майами впервые выиграл Золотую бутсу МЛС.

https://www.youtube.com/watch?v=fmYSljB4cmQ

Всего за сезон Месси набрал 48 очков по системе гол+пас — 29 забитых мячей и 19 результативных передач. Лионелю не хватило одного результативного действия, чтобы повторить рекорд Карлоса Велы в МЛС — 49 голов и ассистов в сезоне-2019.

Интер Майами завершил регулярный чемпионат МЛС на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 34 матчах.

В первом раунде плей-офф команда Месси сыграет против Нэшвилла в серии до двух побед.

Мы писали, что Месси установил новый мировой рекорд, превзойдя достижение Неймара.

