В заключительном поединке основной части сезона против Нэшвилла легендарный аргентинец оформил хет-трик, а также сделал результативную передачу. Интер Майами одержал выездную победу со счетом 5:2.

Месси завершил регулярку с 29 голами в 28 матчах. Форвард Интер Майами впервые выиграл Золотую бутсу МЛС.

Всего за сезон Месси набрал 48 очков по системе гол+пас — 29 забитых мячей и 19 результативных передач. Лионелю не хватило одного результативного действия, чтобы повторить рекорд Карлоса Велы в МЛС — 49 голов и ассистов в сезоне-2019.

Интер Майами завершил регулярный чемпионат МЛС на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 34 матчах.

В первом раунде плей-офф команда Месси сыграет против Нэшвилла в серии до двух побед.

Мы писали, что Месси установил новый мировой рекорд, превзойдя достижение Неймара.