Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярки и впервые выиграл Золотую бутсу МЛС — видео
Месси трижды забил Нэшвиллу (Фото: Steve Roberts-Imagn Images)
Форвард Интер Майами Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС.
В заключительном поединке основной части сезона против Нэшвилла легендарный аргентинец оформил хет-трик, а также сделал результативную передачу. Интер Майами одержал выездную победу со счетом 5:2.
Месси завершил регулярку с 29 голами в 28 матчах. Форвард Интер Майами впервые выиграл Золотую бутсу МЛС.
Всего за сезон Месси набрал 48 очков по системе гол+пас — 29 забитых мячей и 19 результативных передач. Лионелю не хватило одного результативного действия, чтобы повторить рекорд Карлоса Велы в МЛС — 49 голов и ассистов в сезоне-2019.
Интер Майами завершил регулярный чемпионат МЛС на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 34 матчах.
В первом раунде плей-офф команда Месси сыграет против Нэшвилла в серии до двух побед.
Мы писали, что Месси установил новый мировой рекорд, превзойдя достижение Неймара.