Снова на вершине. Лионелю Месси в очередной раз покорилось уникальное достижение — фото
Лео Месси (Фото:REUTERS/Marco Bello)
Аргентинский нападающий Лео Месси ударом со штрафного принес победу Интер Майами в матча Кубка Лиги против Крус Асуля (2:1).
Таким образом семикратный обладатель Золотого мяча забил 700-й гол в карьере без учета 11-метровых ударов.
Месси — первый футболист, которому покорилось такое достижение. В общем аргентинец забил 808 голов в карьере.
Отметим, что ближайшим преследователем Месси является Криштиану Роналду, у которого на счету 686 голов с игры.
Также это 63-й гол со штрафного для аргентинца, у португальца их насчитывается — 60.
Ранее Месси поделился эмоциями после невероятного гола за Интер Майами.