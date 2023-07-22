Снова на вершине. Лионелю Месси в очередной раз покорилось уникальное достижение — фото 22 июля, 14:20 Лео Месси (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Аргентинский нападающий Лео Месси ударом со штрафного принес победу Интер Майами в матча Кубка Лиги против Крус Асуля (2:1).

Таким образом семикратный обладатель Золотого мяча забил 700-й гол в карьере без учета 11-метровых ударов.

Месси — первый футболист, которому покорилось такое достижение. В общем аргентинец забил 808 голов в карьере.

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Отметим, что ближайшим преследователем Месси является Криштиану Роналду, у которого на счету 686 голов с игры.

Также это 63-й гол со штрафного для аргентинца, у португальца их насчитывается — 60.

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Ранее Месси поделился эмоциями после невероятного гола за Интер Майами.