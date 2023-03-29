Месси стал третьим футболистом в истории, забившим за сборную более 100 голов — видео

29 марта, 15:16
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На счету Месси 102 гола за сборную Аргентины (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

На счету Месси 102 гола за сборную Аргентины (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Форварду ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси покорилось очередное достижение.

В товарищеском матче Аргентины против Кюрасо Месси за 17 минут забил три гола и помог своей команде выиграть со счетом 7:0.

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Таким образом, он забил 100-й, 101-й и 102-й гол за свою сборную, став третьим футболистом в истории, которому покорилась отметка в 100 голов за национальную команду.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ArkApP7r9-k&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica

Лидером является форвард Криштиану Роналду, забивший за сборную Португалии 122 гола. Месси также опережает Али Даэи, на счету которого 109 забитых мячей за команду Ирана.

https://twitter.com/GracenoteLive/status/1640900230081130496

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выиграл награду лучшему игроку 2022 года The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Сборная Аргентины

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