Месси стал третьим футболистом в истории, забившим за сборную более 100 голов — видео 29 марта, 15:16 На счету Месси 102 гола за сборную Аргентины (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Форварду ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси покорилось очередное достижение.

В товарищеском матче Аргентины против Кюрасо Месси за 17 минут забил три гола и помог своей команде выиграть со счетом 7:0.

Таким образом, он забил 100-й, 101-й и 102-й гол за свою сборную, став третьим футболистом в истории, которому покорилась отметка в 100 голов за национальную команду.

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Лидером является форвард Криштиану Роналду, забивший за сборную Португалии 122 гола. Месси также опережает Али Даэи, на счету которого 109 забитых мячей за команду Ирана.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выиграл награду лучшему игроку 2022 года The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).