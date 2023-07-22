Месси невероятным ударом со штрафного на последней минуте вырвал победу для Интер Майами — видео

22 июля, 08:23
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Месси забил дебютный гол за Интер Майами (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Месси забил дебютный гол за Интер Майами (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Интер Майами одолел мексиканский Крус Асуль в первом туре Кубка Лиги со счетом — 2:1.

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В матче за американскую команду дебютировал Лионель Месси. Аргентинец появился на поле на 54-й минуте матча, когда счет был 1:0 в пользу Интер Майами. Хозяева вышли вперед благодаря голу Роберта Тейлора. Впрочем во втором тайме соперники все же смогли огорчить команду Бекхэма — 1:1.

Видео дня

Все шло к ничьей, однако на 90+4 минуте Месси взялся выполнять опасный штрафной у ворот мексиканского клуба. Аргентинец красивым ударом перебросил стенку и попал в самую девятку ворот соперника.

Интер Майами — Крус Асуль 2:1

Голы: Тейлор, 44, Месси, 90+4 — Антуна, 65.

Отметим, что своим дебютным голом Месси прервал безвыигрышную серию Интер Майами, которая составляла 11 матчей подряд.

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Ранее сообщалось, что Месси получит капитанскую повязку в клубе Дэвида Бекхэма.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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