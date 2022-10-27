Месси во второй раз в сезоне стал автором лучшего гола тура в Лиге чемпионов — видео
Месси в матче с Маккаби Хайфа забил два гола и отдал два ассиста (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) путем голосования среди болельщиков выбрал лучший гол 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Автором лучшего гола тура стал форвард ПСЖ Лионель Месси, забивший в ворота Маккаби Хайфа.
Аргентинец получил пас от Килиана Мбаппе и отправил мяч в сетку внешней стороной, открыв счет.
Всего в матче Месси забил два гола и отдал две результативные передачи, чем помог ПСЖ победить со счетом 7:2.
В голосовании Месси опередил Матео Гендузи (Марсель), Кая Хаверца (Челси) и Рафу Силву (Бенфика).
Эффектный гол полузащитника Шахтера Михаила Мудрика в девятку ворот Селтика в число претендентов не попал.
Ранее Месси был признан автором лучшего гола в 3-м туре Лиги чемпионов.