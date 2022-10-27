Месси во второй раз в сезоне стал автором лучшего гола тура в Лиге чемпионов — видео 27 октября, 17:00 Месси в матче с Маккаби Хайфа забил два гола и отдал два ассиста (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) путем голосования среди болельщиков выбрал лучший гол 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.



Автором лучшего гола тура стал форвард ПСЖ Лионель Месси, забивший в ворота Маккаби Хайфа.

Аргентинец получил пас от Килиана Мбаппе и отправил мяч в сетку внешней стороной, открыв счет.

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Всего в матче Месси забил два гола и отдал две результативные передачи, чем помог ПСЖ победить со счетом 7:2.

В голосовании Месси опередил Матео Гендузи (Марсель), Кая Хаверца (Челси) и Рафу Силву (Бенфика).

Эффектный гол полузащитника Шахтера Михаила Мудрика в девятку ворот Селтика в число претендентов не попал.

Ранее Месси был признан автором лучшего гола в 3-м туре Лиги чемпионов.