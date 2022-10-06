Месси забил лучший гол тура Лиги чемпионов — видео 6 октября, 16:57 Гол Месси не помог ПСЖ победить Бенфику (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси был признан лучшим в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов по версии болельщиков.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Болельщики отдали наибольшее количество голосов за гол Месси в ворота лиссабонской Бенфики.

В голосовании Месси обошел Рафаэля Геррейро (Боруссия Дортмунд), Трента Александер-Арнольда (Ливерпуль) и Андре Силву (Лейпциг).

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Аргентинский форвард отличился на 22-й минуте матча, когда получил пас от Неймара и в одно касание отправил мяч в угол ворот.

Хотя гол Месси и признан лучшим в туре, он не помог ПСЖ победить Бенфику — матч завершился вничью 1:1.

На звание автора лучшего гола тура мог претендовать форвард Шахтера Александр Зубков, забивший Реалу эффектным ударом ножницами, однако УЕФА проигнорировал результативный удар украинца.