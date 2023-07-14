Фанаты не сразу узнали. Месси заметили в обычном супермаркете в Майами — фото

14 июля, 15:29
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Месси с семьей пришли за продуктами (Фото:МЕГА)

Месси с семьей пришли за продуктами (Фото:МЕГА)

Аргентинский форвард Лионель Месси осваивается в США, где он будет выступать за Интер Майами.

Месси вместе с семьей посетил обычный супермаркет в Майами, где затарился продуктами, сообщает Marca.

Несмотря на большую популярность Месси сумел спокойно закупиться и все же полностью остаться не замеченным не удалось, поэтому аргентинец любезно согласился сделать совместные фото с фанатами

Видео дня

https://twitter.com/FCBAlbiceleste/status/1679670583745818624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679670583745818624%7Ctwgr%5Ec0eb7087b74d69916163de1c496a3a048869697a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Fen%2Ffootball%2Fmls%2F2023%2F07%2F14%2F64b0c77922601d45268b456c.html
https://twitter.com/CrewsMat10/status/1679691189187129345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679691189187129345%7Ctwgr%5Ec0eb7087b74d69916163de1c496a3a048869697a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Fen%2Ffootball%2Fmls%2F2023%2F07%2F14%2F64b0c77922601d45268b456c.html
THE MEGA AGENCY
Фото: THE MEGA AGENCY
THE MEGA AGENCY
Фото: THE MEGA AGENCY

Ранее стало известно, что Месси перейдет в Интер Майами на правах свободного агента.

Презентация аргентинца в новом клубе состоится 16 июля.

Ранее Месси сообщил, что вскоре завершит карьеру в сборной Аргентине.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол США Лионель Месси МЛС

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