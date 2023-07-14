Фанаты не сразу узнали. Месси заметили в обычном супермаркете в Майами — фото 14 июля, 15:29 Месси с семьей пришли за продуктами (Фото:МЕГА)

Аргентинский форвард Лионель Месси осваивается в США, где он будет выступать за Интер Майами.

Месси вместе с семьей посетил обычный супермаркет в Майами, где затарился продуктами, сообщает Marca.

Несмотря на большую популярность Месси сумел спокойно закупиться и все же полностью остаться не замеченным не удалось, поэтому аргентинец любезно согласился сделать совместные фото с фанатами

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Фото: THE MEGA AGENCY

Фото: THE MEGA AGENCY

Ранее стало известно, что Месси перейдет в Интер Майами на правах свободного агента.

Презентация аргентинца в новом клубе состоится 16 июля.



Ранее Месси сообщил, что вскоре завершит карьеру в сборной Аргентине.