24-летний форвард харьковского Металлиста 1925 Алексей Сидоров без ведома клуба выехал из Украины, пока неизвестно, где именно он находится.

Об этом говорится в официальном заявлении Металлиста 1925.

В клубе сообщили, что вторую половину предыдущего сезона Сидоров провел в аренде в Колосе. К моменту окончания аренды Металлист 1925 уже отправился на зарубежные сборы, поэтому Сидоров присоединился к тренировочному процессу команды харьковчан U-19. Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки.

«Недавно появилась информация, что игрок Алексей Сидоров без ведома нашего клуба, вероятно, выехал из Украины. ФК Металлист 1925 Харьков связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул пределы Украины. После этого мы связались непосредственно с футболистом, который также подтвердил, что он выехал из Украины по семейным обстоятельствам.

Сейчас ФК Металлист 1925 Харьков неизвестно, где именно находится Алексей Сидоров и каким образом он пересек границу Украины", — сообщил клуб.

В Металлисте 1925 добавили, что начали внутреннее расследование и юридические процедуры «против противоправных действий Сидорова». Клуб призвал футболиста вернуться к выполнению контракта.

Алексей Сидоров родился в городе Макеевка Донецкой области. Он воспитанник академии Шахтера, играл за юношеские команды мариупольской Азовстали-2, Шахтера, харьковского Металлиста и запорожского Металлурга.

В 2023 году Сидоров стал игроком Металлиста 1925. Контракт футболиста с клубом, который по итогам прошлого сезона вернулся в УПЛ, рассчитан до 2028 года.

