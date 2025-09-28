«СуперИван, что это за ху**я?». Тренер Колоса разозлился на Калюжного во время матча УПЛ — видео

28 сентября, 19:20
Иван Калюжный (Фото: ФК Металлист 1925)

В воскресенье, 28 сентября, Металлист 1925 дома минимально победил Колос в седьмом туре украинской Премьер-лиги.

Металлист 1925 — Колос — 1:0

Гол: Антюх, 63

https://www.youtube.com/embed/T1tkRxJ4Lio?si=DoF1jRJKK5x158EB

В первом тайме команды не блистали, а судьбу поединка решил гол харьковчан на 63-й минуте. Денис Антюх откликнулся на подачу Эрмира Рашици с левого фланга и из района 11-метровой отметки отправил мяч в сетку бывшей команды. Стоит напомнить, что нападающий выступал за Колос с 2019 по 2021 год.

В конце встречи полузащитника Металлиста 1925 Ивана Калюжного схватила судорога. Арбитр остановил игру, чтобы футболисту оказали помощь, что вызвало возмущение главного тренера Колоса Руслана Костышина. Наставник посчитал, что игрок хозяев сознательно тянул время, и эмоционально обратился к нему: «СуперИван, что это за ху**я?».

Осторожно, нецензурная лексика (21+):

Напомним, прозвище СуперИван появилось у Калюжного после его яркого дебюта за сборную Украины в октябре прошлого года.

