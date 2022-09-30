Результат в пользу Шахтера. Металлист 1925 обыграл лидера украинской Премьер-лиги — видео
Металлист 1925 одержал вторую победу в чемпионате (Фото:УПЛ)
Харьковский Металлист 1925 обыграл ковалевский Колос в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.
Хозяева вышли вперед уже на 9-й минуте встречи, когда Ярослав Мартынюк реализовал пенальти.
В середине первого тайма харьковчане остались в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Дмитрий Капинус.
Но, даже имея на игрока меньше, Металлист 1925 смог не только удержать преимущество в счете, но и забить второй гол.
Проиграв, Колос потерял лидерство в чемпионате. На первое место вышел донецкий Шахтер.
Металлист 1925 — Колос 2:0
Голы: Мартынюк, 9 (с пен.), Русин, 30
Удаление: Капинус, 23 (Металлист 1925)
Турнирная таблица
Несколькими часами ранее ровенский Верес на своем поле не смог победить львовский Рух в стартовом матче 5-го тура украинской Премьер-лиги и упустил шанс стать лидером чемпионата.
НВ