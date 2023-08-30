Из-за российских обстрелов. Известный харьковский клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины — СМИ
ФК Металлист 1925 (Фото:Instagram)
Представитель украинской Премьер-лиги Металлист 1925 может прекратить свое существование.
Об этом сообщает Tribuna.com.
По информации источника, бизнес владельцев клуба пострадал от российских обстрелов, что заставило руководство прибегнуть к такому решению.
«Металлист 1925 на 95% прекращает свое существование. Сегодня будет заявление от владельцев клуба, чей бизнес пострадал от ракетных ударов.
Инфраструктуру компании систематически уничтожали, поэтому ключевой инвестор потерял возможность финансировать клуб", — передает источник.
Отмечается, что харьковчане пытаются найти другого инвестора, но без успеха.
Напомним, что Металлист 1925 основан в 2016 году.
Интересно, что после четырех туров УПЛ сезона 2023/24 команда идет девятой в турнирной таблице.
Турнирная таблица УПЛ:
Ранее сообщалось, что Ворскла длительный период не выплачивает зарплату своим футболистам.