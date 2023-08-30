Из-за российских обстрелов. Известный харьковский клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины — СМИ

30 августа, 15:22
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ФК Металлист 1925 (Фото:Instagram)

ФК Металлист 1925 (Фото:Instagram)

Представитель украинской Премьер-лиги Металлист 1925 может прекратить свое существование.

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Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника, бизнес владельцев клуба пострадал от российских обстрелов, что заставило руководство прибегнуть к такому решению.

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«Металлист 1925 на 95% прекращает свое существование. Сегодня будет заявление от владельцев клуба, чей бизнес пострадал от ракетных ударов.

Инфраструктуру компании систематически уничтожали, поэтому ключевой инвестор потерял возможность финансировать клуб", — передает источник.

Отмечается, что харьковчане пытаются найти другого инвестора, но без успеха.

Напомним, что Металлист 1925 основан в 2016 году.

Интересно, что после четырех туров УПЛ сезона 2023/24 команда идет девятой в турнирной таблице.

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Турнирная таблица УПЛ:

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Ворскла длительный период не выплачивает зарплату своим футболистам.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Метталист Война России против Украины

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