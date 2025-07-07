Игра в необычном формате. Новичок УПЛ в зрелищном матче с девятью голами победил чемпиона Азербайджана, где выступает украинец — видео
Металлист 1925 забил пять голов (Фото: ФК Металлист 1925)
Харьковский Металлист 1925 и азербайджанский Карабах устроили голевое шоу на сборах в Австрии.
Поединок проходил в нестандартном формате — четыре тайма по 30 минут.
После первого часа игры Металлист 1925 вел 3:2 — забивали Рашица, Панченко и Шабанов. Во второй части поединка харьковчане развили успех благодаря голам Гаджиева и Ари Моуры с пенальти. После этого Карабах сократил отставание до минимума, но спасти игру не сумел — 5:4 в пользу украинцев.
Интересно, что капитанскую повязку в составе Металлиста 1925 получил новичок Иван Калюжный, а один из голов за Карабах забил украинец Алексей Кащук.
Карабах — чемпион Азербайджана прошлого сезона.
Металлист 1925 по итогам прошлого сезона поднялся из Первой лиги в высший дивизион.
Металлист 1925 — Карабах (Азербайджан) 5:4
Голы: Рашица, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиев, 70, Ари Моура, 83 (пен) — Анундзаде, 3, 13, Кащук, 96, Аддай, 114 (пен)
Ранее сообщалось, что УПЛ опубликовала расписание первого тура нового сезона, в котором Металлист 1925 стартует матчем с Оболонью.