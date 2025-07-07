Харьковский Металлист 1925 и азербайджанский Карабах устроили голевое шоу на сборах в Австрии.

Поединок проходил в нестандартном формате — четыре тайма по 30 минут.

После первого часа игры Металлист 1925 вел 3:2 — забивали Рашица, Панченко и Шабанов. Во второй части поединка харьковчане развили успех благодаря голам Гаджиева и Ари Моуры с пенальти. После этого Карабах сократил отставание до минимума, но спасти игру не сумел — 5:4 в пользу украинцев.

Интересно, что капитанскую повязку в составе Металлиста 1925 получил новичок Иван Калюжный, а один из голов за Карабах забил украинец Алексей Кащук.

Карабах — чемпион Азербайджана прошлого сезона.

Металлист 1925 по итогам прошлого сезона поднялся из Первой лиги в высший дивизион.

Металлист 1925 — Карабах (Азербайджан) 5:4

Голы: Рашица, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиев, 70, Ари Моура, 83 (пен) — Анундзаде, 3, 13, Кащук, 96, Аддай, 114 (пен)

Ранее сообщалось, что УПЛ опубликовала расписание первого тура нового сезона, в котором Металлист 1925 стартует матчем с Оболонью.