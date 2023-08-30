На грани исчезновения. В УПЛ отреагировали на возможное прекращение существования харьковского клуба 30 августа, 19:47 ФК Металлист 1925 (Фото:ФК Металлист 1925)

Президент украинской Премьер-лиги Евгений Дикий ответил на вопрос о возможном снятии с чемпионата Металлиста 1925.

Харьковский клуб официально потерял финансирование от главного спонсора АES Group.

Глава компании и наблюдательного совета Металлиста 1925 Константин Валеулин сообщил, что организация больше не в состоянии спонсировать клуб из-за ракетных атак на объекты корпорации.

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«АES Group вынуждена объявить о прекращении финансирования Металлиста 1925, искренне надеясь, что стая шакалов не будет радоваться такому развитию событий.

Мы были откровенны и честны перед клубом, его болельщиками, мы откровенны и сегодня, сообщая, что получили смертельное ранение от агрессора.

Мы приносим свои извинения всем, кого огорчило это обращение, прежде всего у сотрудников клуба, футболистов и болельщиков, но эта новость является объективной реальностью настоящего", — заявил Валеулин.

Евгений Дикий сообщил, что УПЛ находится на контакте с Металлистом 1925, а заявления о снятии клуба из текущего розыгрыша национального чемпионата пока не было.

«Мы находимся в диалоге с клубом. По состоянию на данный момент официального заявления от Металлиста 1925 по поводу снятия с чемпионата не поступало.

Регламентом соревнований предусмотрено: в случае снятия команды соревнований, если она провела менее 50% матчей, результаты аннулируются", — приводит слова функционера Украинский футбол.

Напомним, что Металлист 1925 основан в 2016 году. После четырех туров УПЛ сезона 2023/24 команда идет девятой в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что тренер украинского клуба назвал главную проблему УПЛ.