Клуб украинской Премьер-лиги показал, как выглядит тренировочная база после попадания ракеты — видео
Тренировочная база претерпела значительные разрушения (Фото:ФК Металлист 1925 via Instagram)
Российские оккупанты разрушили тренировочную базу харьковского Металлиста 1925.
В своем официальном аккаунте в Instagram Металлист 1925 года опубликовал видео с тренировочной базы, куда со стороны российского Белгорода попала вражеская ракета.
В результате ракетного удара на поле образовалась воронка глубиной пять метров, в здании вылетели окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.
Перед этим захватчики разбомбили стадион черниговской Десны.
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