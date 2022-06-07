Клуб украинской Премьер-лиги показал, как выглядит тренировочная база после попадания ракеты — видео

7 июня, 15:10
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Тренировочная база претерпела значительные разрушения (Фото:ФК Металлист 1925 via Instagram)

Тренировочная база претерпела значительные разрушения (Фото:ФК Металлист 1925 via Instagram)

Российские оккупанты разрушили тренировочную базу харьковского Металлиста 1925.

В своем официальном аккаунте в Instagram Металлист 1925 года опубликовал видео с тренировочной базы, куда со стороны российского Белгорода попала вражеская ракета.

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В результате ракетного удара на поле образовалась воронка глубиной пять метров, в здании вылетели окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации.

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.

Перед этим захватчики разбомбили стадион черниговской Десны.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Харьков Война в Украине

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