Защита чемпионства: Шахтер добыл первую победу в УПЛ при новом тренере — видео

29 июля, 19:06
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Шахтер переиграл Металлист 1925 (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Шахтер переиграл Металлист 1925 (Фото:ФК Шахтер Донецк)

В рамках стартового матча чемпионата Украины Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925 (2:1).

Счет в поединке был открыт в средине первого тайма — Матвиенко отметился голом после передачи Кащука.

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На старте второй половины встречи Траоре удвоил преимущество Шахтера.

Видео дня

Харьковчане через несколько минут один мяч отыграли — Юсов реализовал момент, но уйти от поражения они не сумели.

Металлист 1925 — Шахтер 1:2
Голы: Юсов, 56 — Матвиенко, 30, Траоре, 47

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Отметим, что Шахтер добыл первую победу в чемпионате Украины с новым тренером Патриком ван Леувеном, который заменил Игора Йовичевича.

В следующем поединке харьковчане сыграют с Александрией, а «горняки» будут противостоять Вересу.

На нашем сайте доступно расписание и результаты всех игр первого тура чемпионата Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Украины ФК Шахтер

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