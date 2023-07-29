Защита чемпионства: Шахтер добыл первую победу в УПЛ при новом тренере — видео
Шахтер переиграл Металлист 1925 (Фото:ФК Шахтер Донецк)
В рамках стартового матча чемпионата Украины Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925 (2:1).
Счет в поединке был открыт в средине первого тайма — Матвиенко отметился голом после передачи Кащука.
На старте второй половины встречи Траоре удвоил преимущество Шахтера.
Харьковчане через несколько минут один мяч отыграли — Юсов реализовал момент, но уйти от поражения они не сумели.
Металлист 1925 — Шахтер 1:2
Голы: Юсов, 56 — Матвиенко, 30, Траоре, 47
Турнирная таблица
Отметим, что Шахтер добыл первую победу в чемпионате Украины с новым тренером Патриком ван Леувеном, который заменил Игора Йовичевича.
В следующем поединке харьковчане сыграют с Александрией, а «горняки» будут противостоять Вересу.
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