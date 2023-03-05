УПЛ. Шахтер уничтожил Металлист 1925 и догнал Днепр-1, Заря драматично победила Ворсклу и обошла Динамо — видео 5 марта, 17:19 Шахтер остается на втором месте (Фото:ФК Шахтер)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) состоялось еще несколько матчей 16-го тура.



Шахтер на выезде разгромил Металлист 1925 со счетом 7:0 и догнал по очкам лидера Днепр-1, но остался на втором месте из-за поражения конкуренту в первом круге.

Крупную победу донецкой команде принесли голы Зубкова (дважды), Михайличенко, Траоре, Курило (в свои ворота), Петряка и Ракицкого.

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Заря вырвала драматичную победу над Ворсклой с результатом 3:2 на выезде, благодаря чему обошла Динамо и теперь занимает третье место.

Луганская команда уступала 0:2 к 57-й минуте, когда Бражко сократил отставание, а позже получила численный перевес после удаления Рамиреса.

В итоге гости не только сравняли счет, но и выиграли — забили Русин и тот же Бражко (с пенальти) на 90+1-й и 90+3-й минутах соответственно.

Результаты 16 тура УПЛ:

Металлист 1925 — Шахтер 0:7

Голы: Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (автогол), Петряк, 58, Ракицкий, 66

Ворскла — Заря 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 (с пенальти) — Бражко, 57, 90+3 (с пенальти), Русин, 90+1

Металлист — Рух 1:2

Голы: Панасенко, 49 — Климчук, 18, Карабин, 77



Турнирная таблица УПЛ

Фото: flashscore.ua

Накануне Днепр-1 драматично оступился в гостевом матче с Александрией — 2:2, а Динамо сенсационно проиграло дома аутсайдеру Ингульцу — 0:2.

