Шедевр Сироты и ляп Попова. Динамо оставило Металлист в зоне вылета украинской Премьер-лиги — видео 28 апреля, 15:47 Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо победило харьковский Металлист со счетом 3:1 в матче 23 тура украинской Премьер-лиги.

Динамовцам удалось открыть счет лишь на 70-й минуте после красивого удара Сироты издалека. Уже через пять минут Ванат удвоил преимущество киевлян, замкнув прострел Кабаева.

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На 81-й минуте Попов допустил ошибку у своих ворот, чем воспользовался Прядун, сократив разрыв в счете, но в компенсированное время Вивчаренко поставил точку в матче.

Динамо набрало 44 очка и приблизилось к Заре, которая идет третьей. Металлист занимает предпоследнюю строчку, рискуя вылететь из высшего дивизиона Украины.

В параллельном матче ровенский Верес победил Львов 3:2 и поднялся на 11-е место, тогда как львовская команда осталась на последней строчке.

Металлист - Динамо 1:3

Голы: Прядун, 81 — Сирота, 70, Ванат, 75, Вивчаренко, 90+1

Удален: Романюк, 49 (М)

Верес - Львов 3:2

Голы: Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 - Свржняк, 4, 45

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Динамо сыграло вничью 1:1 с Шахтером.