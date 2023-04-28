Шедевр Сироты и ляп Попова. Динамо оставило Металлист в зоне вылета украинской Премьер-лиги — видео

28 апреля, 15:47
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Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо победило харьковский Металлист со счетом 3:1 в матче 23 тура украинской Премьер-лиги.

Динамовцам удалось открыть счет лишь на 70-й минуте после красивого удара Сироты издалека. Уже через пять минут Ванат удвоил преимущество киевлян, замкнув прострел Кабаева.

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На 81-й минуте Попов допустил ошибку у своих ворот, чем воспользовался Прядун, сократив разрыв в счете, но в компенсированное время Вивчаренко поставил точку в матче.

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Динамо набрало 44 очка и приблизилось к Заре, которая идет третьей. Металлист занимает предпоследнюю строчку, рискуя вылететь из высшего дивизиона Украины.

В параллельном матче ровенский Верес победил Львов 3:2 и поднялся на 11-е место, тогда как львовская команда осталась на последней строчке.

Металлист - Динамо 1:3
Голы: Прядун, 81 — Сирота, 70, Ванат, 75, Вивчаренко, 90+1
Удален: Романюк, 49 (М)

https://www.youtube.com/watch?v=GtJCstQDg2k&ab_channel=FootballHub

Верес - Львов 3:2
Голы: Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 - Свржняк, 4, 45

https://www.youtube.com/watch?v=mz3E0w8vLDQ&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Динамо сыграло вничью 1:1 с Шахтером.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Металлист (Харьков) ФК Динамо (Киев) ФК Верес ФК Львов

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