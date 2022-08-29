Чемпионат Украины. Металлист потерял первые очки, но обошел Шахтер в турнирной таблице — видео 29 августа, 14:54 Металлист набрал четыре балла после двух туров (Фото:Украинская Премьер-лига)

Харьковский Металлист сыграл вничью с Ингульцом в матче 2-го тура чемпионата Украины по футболу.



Номинальные хозяева поля вышли вперед уже на 6-й минуте встречи после реализованного Дмитрием Коркишко пенальти.

Ингулец отыгрался после перерыва. Владислав Клименко огорчил харьковчан точным ударом из-за штрафной площади — мяч влетел в ворота после соприкосновения со штангой.

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Чемпионат Украины, 2-й тур

Металлист — Ингулец 1:1

Голы: Коркишко, 6 (с пен.) — Клименко, 61

Для Металлиста это первая потеря очков в чемпионате, он набрал четыре балла после двух туров и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя донецкий Шахтер. Ингулец с одним очком в активе идет девятым.



Накануне киевское Динамо сенсационно проиграло Днепру-1 со счетом 0:3 в матче, который проходил в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги, но для обеих команд стал первым в новом сезоне чемпионата.

НВ

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