Украинская Премьер-лига. Минай отобрал очки у одного из лидеров, Металлист поднялся на второе место — видео

5 сентября, 16:58
Поделиться:
Минай набрал первое очко в УПЛ (Фото:ФК Минай)

Минай набрал первое очко в УПЛ (Фото:ФК Минай)

Состоялись два заключительных матча 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Минай на своем поле разошелся миром с Колосом - 1:1, набрав первое очко в сезоне. Закарпатский клуб даже мог победить соперника, но Вишневский не реализовал пенальти.

Металлист в меньшинстве сумел победить Александрию со счетом 3:1 и с семью очками поднялся на второе место чемпионата.

Видео дня

Результаты матчей:

Минай - Колосс 1:1
Голы: Кулиев, 4 - Ориховский, 32 (пен)
Нереализованный пенальти: Вишневский, 36

https://www.youtube.com/watch?v=krAVqdpEZ7o

Александрия - Металлист 1:3
Голы: Калитвинцев, 11 - Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72
Удаление: Порох, 35 (Металлист)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Черноморец избежал поражения от Ингульца, а Львов и Кривбасс набрали первые очки в УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) ФК Александрия ФК Колос ФК Минай

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X