Украинская Премьер-лига. Минай отобрал очки у одного из лидеров, Металлист поднялся на второе место — видео 5 сентября, 16:58 Минай набрал первое очко в УПЛ (Фото:ФК Минай)

Состоялись два заключительных матча 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Минай на своем поле разошелся миром с Колосом - 1:1, набрав первое очко в сезоне. Закарпатский клуб даже мог победить соперника, но Вишневский не реализовал пенальти.

Металлист в меньшинстве сумел победить Александрию со счетом 3:1 и с семью очками поднялся на второе место чемпионата.

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Результаты матчей:

Минай - Колосс 1:1

Голы: Кулиев, 4 - Ориховский, 32 (пен)

Нереализованный пенальти: Вишневский, 36

Александрия - Металлист 1:3

Голы: Калитвинцев, 11 - Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72

Удаление: Порох, 35 (Металлист)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Черноморец избежал поражения от Ингульца, а Львов и Кривбасс набрали первые очки в УПЛ.

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