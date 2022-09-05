Украинская Премьер-лига. Минай отобрал очки у одного из лидеров, Металлист поднялся на второе место — видео
Минай набрал первое очко в УПЛ (Фото:ФК Минай)
Состоялись два заключительных матча 3-го тура украинской Премьер-лиги.
Минай на своем поле разошелся миром с Колосом - 1:1, набрав первое очко в сезоне. Закарпатский клуб даже мог победить соперника, но Вишневский не реализовал пенальти.
Металлист в меньшинстве сумел победить Александрию со счетом 3:1 и с семью очками поднялся на второе место чемпионата.
Результаты матчей:
Минай - Колосс 1:1
Голы: Кулиев, 4 - Ориховский, 32 (пен)
Нереализованный пенальти: Вишневский, 36
Александрия - Металлист 1:3
Голы: Калитвинцев, 11 - Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72
Удаление: Порох, 35 (Металлист)
Турнирная таблица
Накануне Черноморец избежал поражения от Ингульца, а Львов и Кривбасс набрали первые очки в УПЛ.
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