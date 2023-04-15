10 голов на двоих! Завершился самый безумный матч украинского футбола — видео 15 апреля, 15:23 Боевая ничья (Фото:НК Верес)

Харьковский Металлист и ровенский Верес сыграли вничью в 21 туре украинской Премьер-лиги.



Обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в УПЛ и в этом году еще не радовали своих болельщиков победами. Не порадовали и на этот раз, хотя подарили сверхрезультативный поединок.

Видео дня

Матч напоминал качели. Сначала Металлист вел в счете с разницей в два мяча, потом уже Верес вышел вперед. Но финальный свисток зафиксировал ничью — 5:5.

Металлист — Верес — 5:5

1:0. Картушов, 6

2:0. Порох, 10

2:1. Близниченко, 18, пен.

2:2. В. Шарай, 23

3:2. Прядун, 25

3:3. Хондак, 36

4:3. Бойчук, 38

4:4. В. Шарай, 55

4:5. Близниченко, 59, пен.

5:5. Наумец, 82

Полный матч Металлист — Верес

Десять голов — это повторение самого результативного матча в истории чемпионатов Украины.

Ранее 10 мячей были забиты в матчах: Шахтер — Торпедо (9:1, 1997 год), Шахтер — Ворскла (7:3, 1998 год), Нива Т — Динамо (3:7, 2000 год), Динамо — Металлург Д (9:1, 2013 год), Волынь — Металлург З (9:1, 2015 год), Говерла — Шахтер (3:7, 2015 год).

Напомним, что украинский клуб оригинально поздравил всех с Пасхой.