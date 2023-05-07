Последний матч Лобановского. Игра в Запорожье стала фатальной для лучшего тренера в истории Украины — видео 7 мая, 18:32 Лобановский ушел из жизни в возрасте 63 лет (Фото:Фото: ФК Динамо)

7 мая 2002 года ничем не примечательный матч чемпионата Украины между запорожским Металлургом и киевским Динамо впоследствии вошел в историю. Это был последний поединок Валерия Лобановского.



Валерию Васильевичу стало плохо прямо на тренерской скамье. Его на скорой помощи увезли в больницу, где диагностировали инсульт. Лучшие врачи страны боролись за жизнь легендарного тренера. Увы… 13 мая Лобановский умер в Запорожье. Ему было 63 года.

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Современники знаменитого тренера говорили, что Лобановский опередил время. И не удивительно, ведь именно это и было целью мэтра.

«Копировать заманчивые образцы, догонять кого-то — занятие бесперспективное. Опережать — вот вдохновляющий смысл работы», — говорил Лобановский.

Валерий Васильевич входит в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer, France Football, FourFourTwo и ESPN. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Металлург Запорожье — Динамо Киев — 1:3

Голы: Демченко, 17 — Чернат, 5, Гавранчич, 51, Белькевич, 73

7.05.2002. Запорожье. 8600 зрителей.

Металлург: Глущенко, Мельник, Иванов (Губриенко, 78), Ратий (Бугай, 66), Беньо, Лапко, Модебадзе, Демченко, Савинов (Акопян, 60), Годин, Смирнов.

Динамо: Рева, Боднар, Головко, Федоров, Дмитрулин (Несмачный, 89), Гусин, Гавранчич, Пеев (Гиоане, 71), Чернат, Белькевич, Шацких (Идахор, 65).