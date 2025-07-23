«Мы принимаем вызов»: определился клуб, который заменит Минай в Первой лиге Украины

Металлург Запорожье будет играть в Первой лиги сезона-2025/26 (Фото: ФК Металлург Запорожье)

Металлург Запорожье сообщил, что команда будет играть в Первой лиги сезона-2025/26.

Пресс-служба клуба сделала заявление, в котором подтвердила свое участие в Первой лиге Украины.

«Вчера мы представили новый логотип и стиль СК Металлург Запорожья — и услышали ответ на важный вопрос.

Да. Мы принимаем вызов. Да. Металлург будет играть в Первой лиге. Казаки идут. А с ними — и новый Металлург в Первую лигу".

Металлург Запорожье заменит Минай, который отказался от участие в новом сезоне. В закарпатском клубе назвали причину такого решения.

В сезоне-2024/25 Металлург выступал в Первой лиге, где занял 14 место и попал в стыки. Команда проиграла Чернигову (0:3, 0:2) и должна была вылететь во Вторую лигу.