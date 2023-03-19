Сборная Англии потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной в отборе Евро-2024

19 марта, 12:19
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Маунт получил травму (Фото:Reuters/Paul Childs)

Маунт получил травму (Фото:Reuters/Paul Childs)

Полузащитник сборной Англии и лондонского Челси Мэйсон Маунт не поможет своей национальной команде в стартовых турах отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Маунт не сыграет в первом туре отбора против Италии и втором  против Украины из-за травмы, о чем рассказал главный тренер Челси Грэм Поттер, сообщает Sky Sports.

"Маунт не поедет в сборную Англии. Ему нужно время на восстановление, и я думаю, что это правильное решение", – сказал Поттер.

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Матч против Италии Англия сыграет на выезде 23 марта, а 26 марта подопечные Саутгейта на своем поле встретятся с Украиной.

Ранее главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт определился с заявкой на матчи против команд Украины и Италии в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

Перед этим сборная Украины назвала заявку на матч против Англии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024

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