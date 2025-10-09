После страшной болезни умер легендарный тренер Бока Хуниорс

9 октября, 08:30
Умер Мигель Анхель Руссо (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Умер Мигель Анхель Руссо (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Аргентинский Бока Хуниорс сообщил о трагической новости — скончался главный тренер команды Мигель Анхель Руссо.

69-летний тренер длительное время боролся с раком. Несмотря на болезнь, Руссо продолжал тренировать команду.

Аргентинский клуб выразил соболезнования:

«Клуб Атлетико Бока Хуниорс с глубокой скорбью сообщает о смерти Мигеля Анхеля Руссо.

Мигель оставляет неизгладимый след в нашем учреждении и всегда будет примером радости, теплоты и трудолюбия.

Мы выражаем соболезнования его семье и близким в этот болезненный момент. Прощай навсегда, дорогой Мигель!".

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1976054102548156908
Кроме Бока Хуниорс, аргентинский специалист также тренировал Ланус, Росарио Сентраль, Велес, Эстудиантес, Сан-Лоренсо, Расинг, Аль-Наср, Универсидад де Чили, Мильонариос, Серро Портеньо, Альянсу, Морелию и Саламанку.

Вместе с Бока Хуниорс Мигель выигрывал Кубок Либертадорес (2006/07) и чемпионат (2019/20).

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Бока Хуниорс

