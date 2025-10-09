После страшной болезни умер легендарный тренер Бока Хуниорс
Умер Мигель Анхель Руссо (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Аргентинский Бока Хуниорс сообщил о трагической новости — скончался главный тренер команды Мигель Анхель Руссо.
69-летний тренер длительное время боролся с раком. Несмотря на болезнь, Руссо продолжал тренировать команду.
Аргентинский клуб выразил соболезнования:
«Клуб Атлетико Бока Хуниорс с глубокой скорбью сообщает о смерти Мигеля Анхеля Руссо.
Мигель оставляет неизгладимый след в нашем учреждении и всегда будет примером радости, теплоты и трудолюбия.
Мы выражаем соболезнования его семье и близким в этот болезненный момент. Прощай навсегда, дорогой Мигель!".
Кроме Бока Хуниорс, аргентинский специалист также тренировал Ланус, Росарио Сентраль, Велес, Эстудиантес, Сан-Лоренсо, Расинг, Аль-Наср, Универсидад де Чили, Мильонариос, Серро Портеньо, Альянсу, Морелию и Саламанку.
Вместе с Бока Хуниорс Мигель выигрывал Кубок Либертадорес (2006/07) и чемпионат (2019/20).
