После страшной болезни умер легендарный тренер Бока Хуниорс

69-летний тренер длительное время боролся с раком. Несмотря на болезнь, Руссо продолжал тренировать команду.

Аргентинский клуб выразил соболезнования:

«Клуб Атлетико Бока Хуниорс с глубокой скорбью сообщает о смерти Мигеля Анхеля Руссо.

Мигель оставляет неизгладимый след в нашем учреждении и всегда будет примером радости, теплоты и трудолюбия.

Мы выражаем соболезнования его семье и близким в этот болезненный момент. Прощай навсегда, дорогой Мигель!".

Кроме Бока Хуниорс, аргентинский специалист также тренировал Ланус, Росарио Сентраль, Велес, Эстудиантес, Сан-Лоренсо, Расинг, Аль-Наср, Универсидад де Чили, Мильонариос, Серро Портеньо, Альянсу, Морелию и Саламанку.

Вместе с Бока Хуниорс Мигель выигрывал Кубок Либертадорес (2006/07) и чемпионат (2019/20).

Ранее сообщалось, что умер первый голкипер в истории Карпат.