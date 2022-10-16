Под аплодисменты игроков. Освобожденный из плена защитник Азовстали Дианов нанес первый удар по мячу в матче Шахтер — Динамо — видео

16 октября, 21:16
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Дианов вышел на поле в футболке Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

Дианов вышел на поле в футболке Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

Освобожденный из российского плена защитник Азовстали Михаил Дианов нанес символический удар по мячу в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо (3:1), который состоялся во Львове.

Перед стартовым свистком старший сержант 36-й бригады морской пехоты вышел на поле в футболке Шахтера под 36-м номером и символически развел мяч из центра поля, сделав пас на форварда «горняков» Ласину Траоре.

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Ранее сообщалось, что Шахтер взял на себя лечение Дианова.

После четырех месяцев в российском плену у Михаила неправильно срослась рука, в ней не хватает четырех сантиметров кости.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Мариуполь Премьер-лига Украины ФК Шахтер Азовсталь ФК Динамо (Киев)

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