Михаил Кавацюк погиб на войне против России (Фото: Instagram/mikhailokavatsiuk)

Михаил Кавацюк, футболист коломыйского Варатика, отдал жизнь за независимость Украины в борьбе против российских оккупантов.

Кавацюк родился 23 октября 1997 года. Он жил в селе Мишин, которое находится в Нижневербижской общине Коломыйского района. Работал учителем физкультуры в местной гимназии.

Михаил был воспитанником футбольной школы Прикарпатья. На любительском уровне играл за юношескую команду Карпаты Коломыя, ФК Мишин, коломыйский Варатик.

Фото: Instagram/mikhailokavatsiuk

В феврале 2022 года Кавацюк добровольно вступил в ряды ВСУ.

«Брат по-другому не мог, поэтому пошел защищать страну. Говорил: «Я — учитель, должен показывать пример», — сказал младший брат Николай в интервью Суспільному.

Михаил служил в должности главного сержанта 2 ремонтной роты ремонтно-восстановительного батальона 63 отдельной механизированной бригады.

Фото: Братья Михаил и Николай Кавацюки с крестным отцом / Николай Кавацюк

28-летний Кавацюк погиб 30 октября 2025 года в результате российского обстрела КАБами.

В рядах Сил обороны продолжают служить его брат Николай и дядя Дмитрий.

Фото: Михаил Кавацюк с дядей / Instagram/mikhailokavatsiuk

