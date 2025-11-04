На войне против России погиб 28-летний футболист — он служил главным сержантом
Михаил Кавацюк погиб на войне против России (Фото: Instagram/mikhailokavatsiuk)
Михаил Кавацюк, футболист коломыйского Варатика, отдал жизнь за независимость Украины в борьбе против российских оккупантов.
Кавацюк родился 23 октября 1997 года. Он жил в селе Мишин, которое находится в Нижневербижской общине Коломыйского района. Работал учителем физкультуры в местной гимназии.
Михаил был воспитанником футбольной школы Прикарпатья. На любительском уровне играл за юношескую команду Карпаты Коломыя, ФК Мишин, коломыйский Варатик.
В феврале 2022 года Кавацюк добровольно вступил в ряды ВСУ.
«Брат по-другому не мог, поэтому пошел защищать страну. Говорил: «Я — учитель, должен показывать пример», — сказал младший брат Николай в интервью Суспільному.
Михаил служил в должности главного сержанта 2 ремонтной роты ремонтно-восстановительного батальона 63 отдельной механизированной бригады.
28-летний Кавацюк погиб 30 октября 2025 года в результате российского обстрела КАБами.
В рядах Сил обороны продолжают служить его брат Николай и дядя Дмитрий.
Ранее сообщалось, что на войне погиб отчим украинского футболиста.