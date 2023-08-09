«Мудрик будет игроком основы». Звездный вингер Челси получил утешительный прогноз от украинского комментатора 9 августа, 15:14 Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Известный спортивный комментатор Игорь Бойко поделился мыслями относительно игры Михаила Мудрика в составе «синих» в сезоне 2023/24.

По словам Бойко, все выглядит так, что вингер сборной Украины начнет сезон английской Премьер-лиги в стартовом составе Челси.

«Главный конкурент Михаила Мудрика, если судить по последним матчам предсезонья, Кристофер Нкунку получил травму и пропустит четыре месяца.

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Да, Челси всегда может купить нового футболиста за 100 или 50 миллионов. Но сейчас все выглядит таким образом, что Мудрик начнет сезон в АПЛ в стартовом составе".

Однако комментатор убежден, что Почеттино видит в Мудрике не игрока основы, а футболиста, который будет выходить на замену и делать разницу во втором тайме.

«Это очень серьезный вызов, потому что контрольные матчи показывали, что Мудрик не будет игроком стартового состава, что Почеттино видит его как того футболиста, который будет выходить на замену и делать разницу во втором тайме благодаря своей скорости, резкости и усталости соперников», — сказал Бойко, передает FanDay.

Отметим, что Мудрик получил престижный игровой номер в Челси перед новым сезоном.

Ранее вингер отметился дебютным голом за Челси, забив Брайтону в товарищеском матче.