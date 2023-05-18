Дорогами украинских легенд: Мудрик может перебраться в топ-клуб Испании

18 мая, 21:33
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Михайло Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Михайло Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинского вингера Челси планирует отдать Севильи в аренду. Но с одним условием.

Лондонский клуб хочет разгрузить финансовую ведомость перед стартом следующего сезона. Как сообщает El Gol Digital, «синие» рассматривают возможность аренды украинца.

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По информации источника, услугами 22-летнего футболиста интересуется Севилья. Челси готов отпустить Мудрика в аренду, однако требует, чтобы испанский клуб платил зарплату.

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Также англичане настаивают на том, чтобы украинец стал игроком основы, получая большое количество игровой практики.

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В текущем сезоне Мудрик провел за Челси 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.

Напомним, что за Челси ранее выступал легенда украинского футбола Андрей Шевченко, а за Севилью играл один из лучших отечественных игроков Евгений Коноплянка.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль указал на выход четырем победителям Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси ФК Севилья Михаил Мудрик

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