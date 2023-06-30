Врачи Челси осмотрели Мудрика перед четвертьфинальным матчем против Франции на Евро-2023 — СМИ 30 июня, 15:30 Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Игрок лондонского Челси и молодежной сборной Украины имеет все шансы помочь своей команде в поединке ¼ Евро U-21 против французов.

Врачи лондонцев приехали в расположение украинской команды, сообщает Футбол TIME.

По информации источника, медики обследовали Михаила Мудрика и позволили ему остаться в сборной.

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Из-за травмы Михаил не сыграл ни одного матча на молодежном Евро. Сборная Украины набрала 7 очков и заняла второе место в группе В.

Напомним, матч ¼ финала против Франции пройдет 2 июля в 22:00.

Команде не сможет помочь нападающий Владислав Ванат, который получил два матча дисквалификации.

Ранее тренер сборной Франции назвал преимущество своей команды над украинской командой.