Врачи Челси осмотрели Мудрика перед четвертьфинальным матчем против Франции на Евро-2023 — СМИ
Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)
Игрок лондонского Челси и молодежной сборной Украины имеет все шансы помочь своей команде в поединке ¼ Евро U-21 против французов.
Врачи лондонцев приехали в расположение украинской команды, сообщает Футбол TIME.
По информации источника, медики обследовали Михаила Мудрика и позволили ему остаться в сборной.
Из-за травмы Михаил не сыграл ни одного матча на молодежном Евро. Сборная Украины набрала 7 очков и заняла второе место в группе В.
Напомним, матч ¼ финала против Франции пройдет 2 июля в 22:00.
Команде не сможет помочь нападающий Владислав Ванат, который получил два матча дисквалификации.
Ранее тренер сборной Франции назвал преимущество своей команды над украинской командой.