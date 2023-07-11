«Почему ты до сих пор не выиграл Золотой мяч?». Михаил Мудрик нагло ответил болельщику на совет

11 июля, 16:05
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Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик, который принял участие в представлены новой домашней формы «синих», ответил на комментарий болельщика в Instagram.

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Мудрик опубликовал видео в социальной сети, в котором показал нарезку своих удачных действий на молодежном Евро-2023. Один из болельщиков дал совет Михаилу, написав в комментариях:

Видео дня

«Брат, научись разворачиваться на 360 градусов с мячом — это поможет тебе изменить направление и быть непредсказуемым. Бежать с мячом в одном направлении — недостаточно хорошо. Подсказка…».

Взамен украинский футболист спросил у подписчика, почему с такими знаниями он до сих пор не выиграл одну из самых престижных индивидуальных наград.

«Почему ты до сих пор не выиграл Золотой мяч?», — написал Мудрик.

InstagramМудрика
Фото: InstagramМудрика
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Ранее Михаил Мудрик патриотично ответил на хейт от болельщика.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Сборная Украины Instagram Михаил Мудрик

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