«Какая-то подстава»: экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Мудрик не мог употреблять допинг

Бывший футболист сборной Украины не верит, что 24-летний вингер Челси мог сознательно употреблять запрещенное вещество. Об этом Иван сказал во время разговора на Ютуб канале Дениса Бойко.

Реклама

«Я не верю в это. Я не вижу смысла, он как с допингом, так и без допинга побежит. Он ракета, Михаил бежит как лошадь.

Какая-то подстава, возможно, не знаю. Не представляю себе как это, возможно ему подбросили что-то", — считает Петряк.

Напомним, Мудрик сдал положительный тест на допинг в декабре 2024 года, после чего его отстранили от футбола. Украинец отрицал свою вину и принял решение открыть пробу Б, которая подтвердила положительный результат. Михаила могут дисквалифицировать до четырех лет.

Ранее сообщалось, что Мудрику грозит многомиллионный штраф, если Челси подаст в суд.