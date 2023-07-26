«Я понимаю, чего хочет Почеттино». Михаил Мудрик доволен работой нового главного тренера Челси

26 июля, 13:11
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Михаил Мудрик (Фото:ФК Челси)

Михаил Мудрик (Фото:ФК Челси)

Украинский вингер лондонского Челси, который недавно забил дебютный гол за клуб, поделился впечатлениями от тренировок под руководством Маурисио Почеттино.

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По словам Мудрика, он с первых дней предсезонки понял, что от него и партнеров хочет новый главный тренер «синих».

«Предсезонный сбор проходит хорошо. Много беговой работы, много работы на тренировочном поле. Но я чувствую себя хорошо.

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Не все зависит от того, что произойдет в матче. Это больше влияние вашего менталитета. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, ты играешь с настроем и уверенностью.

С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от нас и от меня. Так мне легче получать удовольствие от игры с товарищами по команде", — сказал Мудрик, передает Челси.

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Ранее Почеттино назвал Мудрика удивительным футболистом после личной переписки с ним.

А после первого гола Мудрика за Челси аргентинец отметил талант украинского вингера.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино

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