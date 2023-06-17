«Я все еще тиктокер». Мудрик остроумно отреагировал на «похвалу» болельщика в Instagram

17 июня, 13:23
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Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Игрок сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик ответил на комментарий читателя Брутального Футбола в Instagram.

БФ опубликовали пост, в котором сообщили, что Виктор Цыганков забил гол и вывел сборную Украины вперед в матче против Северной Македонии.

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Один из подписчиков написал комментарий, похвалив голевой пас футболиста: «Тиктокер стал футболистом? Гениальный пас».

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Реакция Михаила рассмешила фанов.

«Все еще тиктокер», — написал Мудрик.

БФ
Фото: БФ

Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла Северную Македонию  (3:2) в матче отбора к Евро-2024.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Михаил Мудрик

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