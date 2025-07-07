Сидел в ее боксе. Мудрик посетил матч украинской теннисистки на Уимблдоне — фото
Михаил Мудрик отстранен от футбола (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Вингер лондонского Челси и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик побывал на поединке украинской теннисистки Людмилы Киченок на Уимблдоне-2025.
Футболист посетил матч Киченок в 1/8 финала женского парного разряда. Украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии в двух сетах уступили (5:7, 4:6) тандему Тимеа Бабош и Луизы Стефани.
Мудрик сидел в боксе Киченок, где также присутствовал тренер и муж Людмилы Станислав Хмарский.
После матча Киченок рассказала, что пригласила Мудрика на свой поединок.
«Мы с мужем с ним дружим, поэтому пригласили его», — цитирует теннисистку Чемпион.
Напомним, Мудрик сдал положительный тест на допинг в декабре 2024 года, после чего его отстранили от футбола. Украинец отрицал свою вину и принял решение открыть пробу Б, которая подтвердила положительный результат. Михаилу грозит дисквалификация до четырех лет.
Ранее мы писали, что звезда Челси признался, почему забрал себе номер Мудрика.