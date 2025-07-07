Вингер лондонского Челси и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик побывал на поединке украинской теннисистки Людмилы Киченок на Уимблдоне-2025.

Футболист посетил матч Киченок в 1/8 финала женского парного разряда. Украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии в двух сетах уступили (5:7, 4:6) тандему Тимеа Бабош и Луизы Стефани.

Мудрик сидел в боксе Киченок, где также присутствовал тренер и муж Людмилы Станислав Хмарский.

Фото: Скриншот трансляции

После матча Киченок рассказала, что пригласила Мудрика на свой поединок.

«Мы с мужем с ним дружим, поэтому пригласили его», — цитирует теннисистку Чемпион.

Напомним, Мудрик сдал положительный тест на допинг в декабре 2024 года, после чего его отстранили от футбола. Украинец отрицал свою вину и принял решение открыть пробу Б, которая подтвердила положительный результат. Михаилу грозит дисквалификация до четырех лет.

