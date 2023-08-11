«Успехов, брат». Звезда Челси поздравил Трубина с переходом в европейский клуб — фото
Михаил Мудрик (Фото:Twitter)
Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик прокомментировал трансфер голкипера Шахтера Анатолия Трубина в Бенфику.
В своем Instagram в stories Мудрик опубликовал фото Трубина с футболкой португальского гранда и пожелал бывшему одноклубнику добиться больших успехов в новом клубе.
«Успехов, Брат», — написал Мудрик.
Напомним, что Трубин подписал с Бенфикой пятилетний контракт.
Ранее Михаил Мудрик тепло встретил родителей в Лондоне.