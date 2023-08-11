«Успехов, брат». Звезда Челси поздравил Трубина с переходом в европейский клуб — фото

11 августа, 09:28
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Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик прокомментировал трансфер голкипера Шахтера Анатолия Трубина в Бенфику.

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В своем Instagram в stories Мудрик опубликовал фото Трубина с футболкой португальского гранда и пожелал бывшему одноклубнику добиться больших успехов в новом клубе.

«Успехов, Брат», — написал Мудрик.

Видео дня

Instagram Мудрика
Фото: Instagram Мудрика
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Напомним, что Трубин подписал с Бенфикой пятилетний контракт.

Ранее Михаил Мудрик тепло встретил родителей в Лондоне.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Челси ФК Шахтер Бенфика Михаил Мудрик Анатолий Трубин

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