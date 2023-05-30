«С ним Мудрик станет настоящей звездой». Украинскому вингеру пророчат успех в Челси с новым тренером
Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Маурисио Почеттино, который недавно возглавил лондонский клуб, видит в Мудрике большой потенциал на следующие много лет.
Об этом сообщил Fanday, цитируя журналистов Football.London.
«Мудрик изо всех сил пытается показать себя в Челси, и Почеттино может помочь ему реализовать свой высокий потенциал. В последние недели Мудрик продемонстрировал свои еще не доведенные до совершенства способности. С этим тренером он надеется пойти по стопам Сона», — пишут журналисты.
Почеттино тренировал Сон Хин Мина во время своей работы в Тоттенхэме в период с 2015-го по 2019-й год.
Под его руководством кореец забил 75 голов и отдал 39 голевых передач в 203-х матчах.
Напоминаем, что после матча против Ливерпуля с Мудрика начали насмехаться болельщики в социальных сетях. А бывший футболист сборной Англии заявил, что украинец перешел в Челси за большими деньгами.
За «синих» вингер сыграл 15 матчей в АПЛ и отметился двумя результативными передачами
Ранее сообщалось, что Евгений Левченко считает, что на Мудрика давит цена его трансфера.