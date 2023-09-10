«Мудрика нигде не было видно». Легенда киевского Динамо разочаровался в игре украинской звезды после матча с Англией 10 сентября, 19:57 Хацкевич (Фото:ФК Динамо)

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал игру вингера сборной Украины Михаила Мудрика в ничейном поединке против «трех львов» (1:1).

По словам специалиста, футболист полностью потерялся на фланге против Кайла Уокера, который не дал ему ничего создать на протяжении всего матча.

«Что касается Мудрика, то он разочаровал. Его не было видно ни в атаке, ни в обороне. У него было несколько моментов ускориться, но Уокер вообще не дал ему ничего сделать.

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Михаил не может занести себе в актив эту игру, потому что недостаточно рассчитывать только на скорость и пространство. Футболисты из АПЛ уже знают, как он играет, поэтому нужно быть более разноплановым и хитрым игроком.

Он молодой парень, у него все еще впереди. Мудрик просто должен понять, что играть за счет одной скорости недостаточно, нужно быть еще креативным и командным игроком.

Почему он должен сломаться? У него все хорошо. Михаил играет в топовом чемпионате, в одной из лучших команд Англии, травмы его, слава Богу, не мучают. Поэтому у него не такая тяжелая жизнь. В Мудрика надо верить и доверять ему, вот и все", — сказал Хацкевич, передает sport-express.ua.

Ранее Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с сенсационным результатом в матче против Англии.

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