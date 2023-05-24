Один из худших. Звездный украинский футболист вошел в антирейтинг трансферов АПЛ
Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик попал в список худших приобретений клубов английской Премьер-лиги в этом сезоне. Ранее Кварцяный не включил Мудрика в свой рейтинг лучших украинских футболистов.
По версии Goal украинец занял четвертое место среди десятки игроков, которые не оправдали своих ожиданий в новом коллективе по мнению издания.
Рейтинг худших трансферов клубов АПЛ сезона 2022/23:
1. Ришарлисон (Тоттенхэм)
2. Марк Кукурелья (Челси)
3. Келвин Филлипс (Манчестер Сити)
4. Михаил Мудрик (Челси)
5. Джесси Лингард (Ноттингем Форест)
6. Антони (Манчестер Юнайтед)
7. Артур Мело (Ливерпуль)
8. Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси)
9. Калиду Кулибали (Челси)
10. Рахим Стерлинг (Челси)
Украинский футболист перешел в стан «синих» зимой этого года за 100 млн евро.
В этом сезоне за Челси в АПЛ Мудрик сыграл 11 матчей, отдал две голевые передачи и ни разу не отметился голом.
Ранее сообщалось, что авторитетное издание включило Александра Зинченко в список лучших футболистов АПЛ текущего сезона.