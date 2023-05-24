Один из худших. Звездный украинский футболист вошел в антирейтинг трансферов АПЛ 24 мая, 16:37 Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик попал в список худших приобретений клубов английской Премьер-лиги в этом сезоне. Ранее Кварцяный не включил Мудрика в свой рейтинг лучших украинских футболистов.

По версии Goal украинец занял четвертое место среди десятки игроков, которые не оправдали своих ожиданий в новом коллективе по мнению издания.

Рейтинг худших трансферов клубов АПЛ сезона 2022/23:



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1. Ришарлисон (Тоттенхэм)

2. Марк Кукурелья (Челси)

3. Келвин Филлипс (Манчестер Сити)

4. Михаил Мудрик (Челси)

5. Джесси Лингард (Ноттингем Форест)

6. Антони (Манчестер Юнайтед)

7. Артур Мело (Ливерпуль)

8. Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси)

9. Калиду Кулибали (Челси)

10. Рахим Стерлинг (Челси)

Украинский футболист перешел в стан «синих» зимой этого года за 100 млн евро.

В этом сезоне за Челси в АПЛ Мудрик сыграл 11 матчей, отдал две голевые передачи и ни разу не отметился голом.

Ранее сообщалось, что авторитетное издание включило Александра Зинченко в список лучших футболистов АПЛ текущего сезона.