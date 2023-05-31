Позорная переплата: Мудрик вошел в рейтинг самых провальных трансферов сезона по версии Goal

31 мая, 16:30
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Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Украинский футболист Михаил Мудрик перебрался в лондонский Челси в зимнее трансферное окно, однако не сумел зарекомендовать себя.

Британское издание Goal создало рейтинг самых провальных трансферов сезона-2022/2023.

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В список вошел 21 футболист, среди которых и оказался украинский нападающий — 7 место.

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Издание отметило, что высокая трансферная стоимость Мудрика вообще не оправдала себя.

«От Мудрика не ожидали, что он начнет свою карьеру в Премьер-лиге на скорости 100 миль в час, Челси надеялся хотя бы на один гол, потратив почти 90 миллионов фунтов стерлингов (111,6 миллиона долларов) на игрока сборной Украины. Это было боевое крещение для форварда с момента его прибытия в Англию.

Вне поля были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было столь же разочаровывающим. Он начинал в старте несколько матчей и трижды безрезультатно выходил на замену в чемпионате. Конкуренция за место в составе Челси в следующем сезоне не станет менее жесткой, и сейчас Мудрик выглядит как одна из самых позорных переплат в истории футбола", — написали журналисты редакции.

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ТОП-10 провальных трансферов сезона по версии Goal:

  1. Поль Погба (Ювентус, бесплатно)
  2. Ришарлисон (Тоттенхэм, 60 млн фунтов стерлингов)
  3. Марк Кукурелья (Челси, 63 млн)
  4. Сержиньо Дест (Милан, аренда)
  5. Калвин Филлипс (Манчестер Сити, 42 млн)
  6. Джесси Лингард (Ноттингем Форест, бесплатно)
  7. Михаил Мудрик (Челси, 88,5 млн)
  8. Садио Мане (Бавария, 35 млн)
  9. Антони (Манчестер Юнайтед, 85 млн)
  10. Каллум Хадсон-Одой (Байер, аренда)

Ранее сообщалось, что Мудрик вошел в рейтинг лучших спринтеров английской Премьер-лиги.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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