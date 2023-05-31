Позорная переплата: Мудрик вошел в рейтинг самых провальных трансферов сезона по версии Goal
Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)
Украинский футболист Михаил Мудрик перебрался в лондонский Челси в зимнее трансферное окно, однако не сумел зарекомендовать себя.
Британское издание Goal создало рейтинг самых провальных трансферов сезона-2022/2023.
В список вошел 21 футболист, среди которых и оказался украинский нападающий — 7 место.
Издание отметило, что высокая трансферная стоимость Мудрика вообще не оправдала себя.
«От Мудрика не ожидали, что он начнет свою карьеру в Премьер-лиге на скорости 100 миль в час, Челси надеялся хотя бы на один гол, потратив почти 90 миллионов фунтов стерлингов (111,6 миллиона долларов) на игрока сборной Украины. Это было боевое крещение для форварда с момента его прибытия в Англию.
Вне поля были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было столь же разочаровывающим. Он начинал в старте несколько матчей и трижды безрезультатно выходил на замену в чемпионате. Конкуренция за место в составе Челси в следующем сезоне не станет менее жесткой, и сейчас Мудрик выглядит как одна из самых позорных переплат в истории футбола", — написали журналисты редакции.
ТОП-10 провальных трансферов сезона по версии Goal:
- Поль Погба (Ювентус, бесплатно)
- Ришарлисон (Тоттенхэм, 60 млн фунтов стерлингов)
- Марк Кукурелья (Челси, 63 млн)
- Сержиньо Дест (Милан, аренда)
- Калвин Филлипс (Манчестер Сити, 42 млн)
- Джесси Лингард (Ноттингем Форест, бесплатно)
- Михаил Мудрик (Челси, 88,5 млн)
- Садио Мане (Бавария, 35 млн)
- Антони (Манчестер Юнайтед, 85 млн)
- Каллум Хадсон-Одой (Байер, аренда)
Ранее сообщалось, что Мудрик вошел в рейтинг лучших спринтеров английской Премьер-лиги.