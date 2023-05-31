Позорная переплата: Мудрик вошел в рейтинг самых провальных трансферов сезона по версии Goal 31 мая, 16:30 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Украинский футболист Михаил Мудрик перебрался в лондонский Челси в зимнее трансферное окно, однако не сумел зарекомендовать себя.

Британское издание Goal создало рейтинг самых провальных трансферов сезона-2022/2023.

В список вошел 21 футболист, среди которых и оказался украинский нападающий — 7 место.

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Издание отметило, что высокая трансферная стоимость Мудрика вообще не оправдала себя.

«От Мудрика не ожидали, что он начнет свою карьеру в Премьер-лиге на скорости 100 миль в час, Челси надеялся хотя бы на один гол, потратив почти 90 миллионов фунтов стерлингов (111,6 миллиона долларов) на игрока сборной Украины. Это было боевое крещение для форварда с момента его прибытия в Англию.

Вне поля были проблемы, Мудрика критиковали за использование социальных сетей. На поле все было столь же разочаровывающим. Он начинал в старте несколько матчей и трижды безрезультатно выходил на замену в чемпионате. Конкуренция за место в составе Челси в следующем сезоне не станет менее жесткой, и сейчас Мудрик выглядит как одна из самых позорных переплат в истории футбола", — написали журналисты редакции.

ТОП-10 провальных трансферов сезона по версии Goal:

Поль Погба ( Ювентус, бесплатно) Ришарлисон ( Тоттенхэм, 60 млн фунтов стерлингов) Марк Кукурелья ( Челси, 63 млн) Сержиньо Дест ( Милан, аренда) Калвин Филлипс ( Манчестер Сити, 42 млн) Джесси Лингард ( Ноттингем Форест, бесплатно) Михаил Мудрик ( Челси, 88,5 млн) Садио Мане ( Бавария, 35 млн) Антони ( Манчестер Юнайтед, 85 млн) Каллум Хадсон-Одой ( Байер, аренда)

Ранее сообщалось, что Мудрик вошел в рейтинг лучших спринтеров английской Премьер-лиги.