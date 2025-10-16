«Говоришь одно, а он делает другое»: Мудрик поразил бывшего партнера по команде

Футболист, ныне выступающий за любительский клуб Авангард (Лозовая), не ожидал, что Михаил перейдет из Шахтера в Челси. Максим вспомнил, как вингер вел себя, когда играл за киевский коллектив на правах аренды в сезоне 2018/19.

«Да Мудрик на тот момент был инопланетянином. Ему говоришь одно, а он делает другое. Мудрику кричали бежать назад, а он выполнял что-то свое. После тренировки ему говорили: Мы закончили. По воротам бить нельзя. Он: А что? Мне нужно бить. И продолжал бить.

Он был молодым и особо не играл. Да, у него были определенные качества. То, что он показывал потом, это были два разных Мудрика.

Я даже не думал, что так получится [перейдет в Челси]. Ну, кто мог поверить? Он поиграл в Арсенале, потом в Десну ушел… Вот потом в Шахтере нашел своего тренера Йовичевича и раскрылся. К нему нашли правильный подход", — сказал Жичиков для УФ.

Напомним, в декабре 2024-го он получил временный бан после положительного теста на запрещенное вещество, а в июне 2025-го Мудрика официально обвинили в нарушении антидопинговых правил. Украинец отрицал свою вину и принял решение открыть пробу Б, которая, по данным СМИ, подтвердила положительный результат. Михаилу грозит дисквалификация до четырех лет.

Впрочем, его бывший одноклубник уверен, что 24-летний Мудрик сможет вернуться на высокий уровень после отстранения.

«Думаю, время есть. Понятно, что очень много потеряно, но с тем, как он тренируется, не должно возникнуть проблем вернуться. Он — фанатик этого. Надо терпеть и работать. Он еще себя покажет», — заявил Жичиков.

Отметим, что Мудрик из Шахтера перешел в Челси в январе 2023 года за 70 млн евро фиксированной суммы и еще 30 млн в форме различных бонусов. Всего украинец провел 73 матча за клуб. Последний раз он выходил на поле в ноябре 2024-го.

