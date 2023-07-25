«Золотой мяч будет твоим». Дочь подписчика Мудрика предсказывает украинцу большое будущее — фото

25 июля, 08:42
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Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Игрок лондонского Челси Михаил Мудрик вызывает гордость у украинских болельщиков.

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После матча против Брайтона, в котором Мудрик забил дебютный гол в футболке «синих», Михаил похвастался скриншотом с direct в Instagram. Подписчик украинца прислал ему милые фото своей дочери, которая болеет за него в его футболке. Также пользователь заверил футболиста, что он в один день выиграет Золотой мяч.

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«Пусть наша Аничка приносит тебе удачу в этом сезоне! Мы гордимся за тебя и желаем тебе наивысших достижений! Золотой мяч будет твоим в один день. Мы в это верим! Слава Украине!», — написал подписчик Михаила.

Instagram Мудрика
Фото: Instagram Мудрика
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Также недавно украинский вингер нагло ответил пользователю в Instagram на совет, спросив, почему тот до сих пор не выиграл Золотой мяч.

Ранее главный тренер Челси Маурисио Почеттино назвал Михаил Мудрика невероятным талантом.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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