Михаил Мудрик отметился дебютным голом за Челси после красивого удара со взлета — видео

23 июля, 08:33
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Мудрик впервые забил за Челси (Фото:Instagram)

Мудрик впервые забил за Челси (Фото:Instagram)

На сборах в США лондонский Челси обыграл Брайтон со счетом — 4:3.

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Первый гол во встрече забили «чайки», однако впоследствии «синие» четыре раза подряд огорчали команду Де Дзерби, отправляя мяч в сетку их ворот. Под конец матча Брайтон сумел отквитать два гола, но счет на табло остался в пользу Челси — 4:3.

Видео дня

Украинский вингер забил второй гол своей команды в матче, сделав счет — 2:1. После сброса от Джексона Мудрик ударом со взлета с правой ноги не оставил шансов голкиперу.

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Ранее сообщалось, что Месси ударом со штрафного забил свой дебютный гол за Интер Майами.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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