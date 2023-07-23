Михаил Мудрик отметился дебютным голом за Челси после красивого удара со взлета — видео 23 июля, 08:33 Мудрик впервые забил за Челси (Фото:Instagram)

На сборах в США лондонский Челси обыграл Брайтон со счетом — 4:3.

Первый гол во встрече забили «чайки», однако впоследствии «синие» четыре раза подряд огорчали команду Де Дзерби, отправляя мяч в сетку их ворот. Под конец матча Брайтон сумел отквитать два гола, но счет на табло остался в пользу Челси — 4:3.

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Украинский вингер забил второй гол своей команды в матче, сделав счет — 2:1. После сброса от Джексона Мудрик ударом со взлета с правой ноги не оставил шансов голкиперу.

Ранее сообщалось, что Месси ударом со штрафного забил свой дебютный гол за Интер Майами.