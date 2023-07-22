«Он вернулся». Мудрик мощными ударами поиздевался над голкиперами Челси — видео
Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик зажигает на тренировках лондонского клуба.
В своем TikTok-аккаунте «синие» опубликовали видео, в котором Михаил Мудрик своими ударами не оставляет шансов голкиперам.
«Он вернулся», — написали в Челси.
Отметим, что сейчас Челси находится на сборах в США. Сезон в АПЛ стартует 12 августа. В первом туре «синие» сыграют против Ливерпуля в Лондоне.
Ранее главный тренер Челси назвал Мудрика удивительным футболистом после личной переписки.