«Он вернулся». Мудрик мощными ударами поиздевался над голкиперами Челси — видео

22 июля, 15:20
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Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик зажигает на тренировках лондонского клуба.

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В своем TikTok-аккаунте «синие» опубликовали видео, в котором Михаил Мудрик своими ударами не оставляет шансов голкиперам.

«Он вернулся», — написали в Челси.

@chelseafc He’s back! 🤩 #mudryk #BluesInTheUSA #chelsea #cfc ♬ original sound - Lyrical edits

Отметим, что сейчас Челси находится на сборах в США. Сезон в АПЛ стартует 12 августа. В первом туре «синие» сыграют против Ливерпуля в Лондоне.

Видео дня

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Ранее главный тренер Челси назвал Мудрика удивительным футболистом после личной переписки.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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