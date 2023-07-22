«Он вернулся». Мудрик мощными ударами поиздевался над голкиперами Челси — видео 22 июля, 15:20 Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик зажигает на тренировках лондонского клуба.

В своем TikTok-аккаунте «синие» опубликовали видео, в котором Михаил Мудрик своими ударами не оставляет шансов голкиперам.

«Он вернулся», — написали в Челси.

Отметим, что сейчас Челси находится на сборах в США. Сезон в АПЛ стартует 12 августа. В первом туре «синие» сыграют против Ливерпуля в Лондоне.

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Ранее главный тренер Челси назвал Мудрика удивительным футболистом после личной переписки.