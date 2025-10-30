«Был настоящим патриотом». На войне погиб отчим украинского футболиста

В боях против российских захватчиков погиб военнослужащий Михаил Терещенко, который является отчимом полузащитника Александрии Назара Прокопенко.

Об этом пишет пресс-служба Горожан.

«Защищая независимость и свободу Украины от российских оккупантов под Донецком, героически погиб военнослужащий 194-й отдельной понтонно-мостовой бригады, Михаил Терещенко, отец (отчим) нашего игрока Назара Прокопенко.

Михаил Терещенко был настоящим патриотом и мужественным воином. Он до последнего вздоха стоял на защите нашей Родины, приближая нашу Победу. Его мужество и самопожертвование является примером для всех нас", — говорится в заявлении.

Отметим, что Назар Прокопенко является воспитанником Александрии. Сейчас он выступает за вторую команду Желто-черных во Второй лиге.

