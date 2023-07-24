Воспитанник Динамо. Чемпион Хорватии объявил о трансфере бывшего футболиста Шахтера 24 июля, 17:59 Богдан Михайличенко (Фото:ФК Динамо Загреб)

Украинский защитник Богдан Михайличенко будет выступать за Динамо Загреб.

Официальный сайт клуб сообщил, что 26-летний игрок присоединился к команде на полноценной основе.

Подробности сделки не разглашаются.

Фото: ФК Динамо Загреб

Михайличенко рассказал, что на его переход повлиял бывший тренер Шахтера Игор Йовичевич.

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«Я пообщался со своим бывшим тренером, который привел меня в Шахтер, Игорем Йовичевичем, который подтвердил мне, что Динамо — отличный выбор для продолжения моей футбольной карьеры и вывод ее на более высокий уровень», — отметил украинец.

Как отмечает Transfermarkt, цена трансфера игрока составила 800 тысяч евро.

Отметим, что по итогу прошлого сезона Динамо Загреб выиграло национальный чемпионат Хорватии.



Напомним, Михайличенко является воспитанником киевского Динамо. В прошлом сезоне он выступал за Шахтер на правах аренды. За это время он провел 32 матча, в которых забил два гола и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер оформил трансфер бразильского легионера.